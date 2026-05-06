Бывший любовник 10 дней держал россиянку в заложниках в Казахстане и пытал
В Казахстане бывший возлюбленный россиянки удерживал её в заложниках в течение 10 дней и применял пытки, угрожая оставить себе их общего ребёнка. Подробности приводит Telegram-канал Baza.
По словам потерпевшей Анастасии, короткий роман с Рустамом привёл к беременности. Она воспитывала сына одна в Новосибирске и лишь раз в год привозила его в Казахстан.
Во время последнего визита мужчина отобрал у россиянки телефон, избил её на глазах семьи, обрил наголо и продолжал пытать ещё 10 дней. Она записала видео с самооговором и перевела ему все деньги, после чего избранник отпустил её, но без ребёнка, пригрозив расправой.
Вернувшись в Россию, Анастасия зафиксировала побои и обратилась в инстанции обеих стран. В Казахстане возбудили уголовное дело. Рустам же заявил, что находится в отношениях с ней 10 лет, а девушка сама себя обрила, чтобы извиниться перед ним. Предоставить доказательства он отказался.
