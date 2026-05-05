Российский школьник подорвался на петарде, которую нашёл на детской площадке
Под Воронежем 13-летний мальчик получил травму из-за петарды, которую нашёл на детской площадке. Об этом сообщает СУ СК России по региону.
Инцидент произошёл 3 мая в селе Новая Усмань. Школьник гулял возле дома и заметил там петарду. Он подобрал её и принёс домой.
В какой-то момент пиротехническое изделие сдетонировало прямо в руках у ребёнка — в результате он получил серьёзные травмы пальцев правой руки. Медики экстренно госпитализировали пострадавшего.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). Они провели осмотр места происшествия и назначили судебно-медицинскую, взрывотехническую и химическую экспертизы. Стражи порядка допрашивают свидетелей.
Ранее в Коми 14-летний мальчик высматривал выдру под водой и провалился под лёд.
Читайте также: