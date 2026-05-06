Партия детских книг из Великобритании скрывала экстремистские тексты
Сотрудники Санкт-Петербургской таможни обнаружили экстремистские материалы среди детских книг на Шушарском таможенном посту. Как уточнили в пресс-службе ФТС России, товар прибыл из Великобритании.
По сведениям транзитной декларации, в Россию ввозили детские книги, словари, карточки и плакаты общим весом 12,7 тонны и стоимостью около 140 тысяч фунтов стерлингов.
При досмотре инспекторы выявили в коробках с детской литературой 28 книг экстремистского содержания на английском и немецком языках. Отправителем товара значилась компания из Великобритании, получателем — российская организация, которая продаёт книги на иностранных языках и педагогическую публицистику.
Экспертиза подтвердила: изъятая продукция содержит запрещённую информацию. Против перевозчика возбудили дело об административном правонарушении. Товары не выпустят в свободное обращение. Расследование продолжается.
