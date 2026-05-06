В Подмосковье пожар охватил церковь и колокольню в военном городке
В Московской области, в военном городке посёлка Петровское, загорелась церковь. Об этом ТАСС сообщили в ГКУ МО «Мособлпожспас».
В единую службу «Система-112» позвонил очевидец и заявил, что пожар охватил деревянную пристройку и частично само здание церкви. Пламя перекинулось на колокольню.
Пожарные оперативно прибыли на место и приступили к тушению. К настоящему моменту специалисты локализовали огонь и полностью ликвидировали открытое горение. Спасатели продолжают работу — они разбирают конструкции и проливают отдельные очаги для полной ликвидации пожара. По предварительной информации, люди не пострадали.
Ранее сообщалось о мощном пожаре в столичной Коммунарке, который охватил более 400 квадратных метров.
