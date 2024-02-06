Бывший майор милиции совершил двойное убийство из мести за сына и получил срок

Фото: istock / Michał Chodyra
В Курской области бывший майор российской милиции, ветеран МВД Виктор Лебедев, получил 16 лет тюремного заключения за совершение двойного убийства. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона в Телеграм-канале.
Суд установил, в 2017 году сын Лебедева захлебнулся в пруду. Отец решил, что к этому причастны знакомые мужчина и женщина с которыми сын общался до гибели и находился в день смерти. Мужчина решил отомстить и пригласил знакомых на пикник в безлюдном месте, заранее вырыв там яму. 14 мая Лебедев выстелил в каждого из ружья, а затем добил штыком. Трупы он закопал и скрылся с места преступления. Позже преступление вскрылось, а курянин оказался на скамье подсудимых
Лебедева признали виновным, лишили звания майора милиции и приговорили к 16 годам колонии строгого режима. С мужчины также взыскали компенсацию морального вреда в пользу родственников убитых.
Читайте также:
Два человека открыли стрельбу у здания суда в Стамбуле
Алина Юрчак