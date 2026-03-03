Бывший мэр города совратила 16-летнего подростка на глазах у своих детей
В США бывший мэр города Де-Риддер, штат Луизиана, попала под суд за совращение 16-летнего подростка. Об этом сообщает Daily Mail.
Мисти Робертс Клэнтон устроила вечеринку у бассейна, пригласив друзей своих детей. На мероприятии она употребляла алкоголь вместе с подростками и, по свидетельству очевидцев, начала флиртовать с одним из них. Впоследствии пара уединилась в комнате и вступила в интимную связь.
Сын Клэнтон наблюдал за происходящим через окно. Младшая дочь женщины также стала свидетельницей этого инцидента. На тот момент Мисти была замужем. Ее супруг рассказал, что жена сама призналась ему в случившемся. Обо всем узнала и мать мальчика, пострадавшего в этой ситуации.
Уточняется, что Клэнтон ушла в отставку за несколько дней до ареста. В настоящее время суд над ней продолжается.
