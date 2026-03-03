В ДНР задержали заказчика разбоя, у него нашли 10 кг наркотиков и 500 патронов
Сотрудники силовых структур Донецкой народной республики задержали мужчину, подозреваемого в организации разбойного нападения. Об этом пишет ТАСС.
Во время обыска в его квартире обнаружили более десяти килограммов наркотиков и 500 патронов к автомату Калашникова. Задержанный родом из Енакиева. В ходе расследования выяснилось, что он также занимается наркоторговлей. Теперь мужчине грозит серьезное наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы.
Ранее стало известно, что в Бангладеш расследуют убийство 11-летнего мальчика, тело которого обнаружили на рисовом поле в области Раджшахи.
До этого полиция задержала 14-летнего подростка, который поджёг банкомат на севере Москвы. К преступлению его склонила девушка с сайта знакомств, отметили 2 марта в канале «Петровка, 38» мессенджера MAX.
