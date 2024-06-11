Бывший мэр Купянска Мацегора не пережил покушение

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Геннадий Мацегора скончался в больнице Москвы не приходя в сознание, пишет Telegram-канал Mash.
В прошлом он занимал пост мэра Купянска в Харьковской области и был расстрелян возле своего дома в Старом Осколе 8 июня.
В критическом состоянии его доставили в столицу для операции. Перед переездом в Россию Мацегора руководил ФОК «Георгиевский».
Ранее сообщалось, что бывший мэр Купянска был застрелен возле своего дома в Старом Осколе. Врачи из Москвы боролись за его жизнь, но не смогли спасти его.
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В критическом состоянии его доставили в столицу для операции. Перед переездом в Россию Мацегора руководил ФОК «Георгиевский».
Ранее сообщалось, что бывший мэр Купянска был застрелен возле своего дома в Старом Осколе. Врачи из Москвы боролись за его жизнь, но не смогли спасти его.
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Артем Кузьмин