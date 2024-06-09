Премьер-министр Дании прокомментировала покушение на нее

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Премьер-министр Дании Метте Фредериксен прокомментировала покушение, которое было совершено на нее накануне вечером, сообщает AFP.
По словам политика, она нуждается в покое и тишине.
Ранее, 7 июня, 39-летний мужчина подошел к политику и нанес ей удар. Полиция задержала нападавшего. Сама Фредериксен и представители правоохранительных органов никак не прокомментировали инцидент. Все официальные мероприятия Фредериксен в субботу были отменены.
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«Я опечалена и потрясена вчерашним инцидентом, но в остальном я в порядке», – подчеркнула она.
Ранее, 7 июня, 39-летний мужчина подошел к политику и нанес ей удар. Полиция задержала нападавшего. Сама Фредериксен и представители правоохранительных органов никак не прокомментировали инцидент. Все официальные мероприятия Фредериксен в субботу были отменены.
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Александр Климов