Покушение на экс-мэра Купянска подтвердилось

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Правоохранительные органы подтвердили покушение на экс-мэра Купянска Геннадия Мацегору, совершенное в Старом Осколе Белгородской области, сообщают РИА Новости.
В данный момент бывший украинский чиновник является директором спортивного комплекса «Георгиевский» в упомянутом российском городе.
Генпрокуратура Украины обвиняет Мацегору в якобы государственной измене из-за поддержки России.
Ранее о покушении на экс-мэра Купянска стало известно из Telegram-канала SHOT. Отмечало, что чиновник подвергся расстрелу возле собственного дома в Старом Осколе. Несмотря на это, мужчина выжил, за его жизнь борются московские врачи.
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Генпрокуратура Украины обвиняет Мацегору в якобы государственной измене из-за поддержки России.
Ранее о покушении на экс-мэра Купянска стало известно из Telegram-канала SHOT. Отмечало, что чиновник подвергся расстрелу возле собственного дома в Старом Осколе. Несмотря на это, мужчина выжил, за его жизнь борются московские врачи.
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Александр Климов