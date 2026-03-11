Бывший мэр Сургута Филатов получил через посредников 100 миллионов рублей
В Сургутский городской суд поступило уголовное дело бывшего мэра города Андрея Филатова. Его обвиняют в совершении 13 должностных преступлений.
Как рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе судов Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, экс-чиновнику вменяется статья 204 УК РФ («Коммерческий подкуп»). Следствие считает, что Филатов незаконно получал деньги через посредников. Общая сумма, по материалам дела, составила не менее 100 миллионов рублей.
Фигурант заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. В связи с этим прокурор направил в суд представление о рассмотрении дела в особом порядке. В рамках сделки бывший глава города признал свою вину.
По версии следствия, средства передавали представители компаний и индивидуальные предприниматели. Деньги предназначались за принятие решений в их интересах. В частности, речь идет о заключении контрактов на обслуживание многоквартирных домов и отказе от досрочного расторжения таких договоров.
Суд избрал Филатову меру пресечения в виде запрета определенных действий. Материалы уголовного дела насчитывают 67 томов. Сейчас решается вопрос о назначении даты начала судебных слушаний.
Читайте также: