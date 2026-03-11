В Звенигороде найдено тело одного из пропавших детей
В Звенигороде спасатели обнаружили тело одного из детей, пропавших после возможного провала под лёд. Об этом сообщает Telegram-канал, близкий к силовым структурам.
По предварительной информации, погибшим оказался 12-летний Иван. Его тело нашли примерно в двух километрах ниже по течению от места, где подростки, предположительно, могли провалиться под лёд.
Поисково-спасательная операция продолжается. Спасатели и сотрудники экстренных служб продолжают искать остальных пропавших детей.
