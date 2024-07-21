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Бывший министр спорта Дагестана Магомедов пытался совершить суицид в СИЗО

21 июля 2024, 15:06
Фото: istockphoto/Elmar Gubisch

Фото: istockphoto/Elmar Gubisch

Из российского следственного изолятора № 1 в Москве, известного как «Матросская тишина», был экстренно госпитализирован экс-мэр города Кизилюрт, бывший министр спорта Дагестана Магомед Магомедов. Предполагается, что он пытался покончить с собой.


Инцидент произошёл в ночь на субботу, 20 июля, в камере, где содержится обвиняемый, сообщает «МК». Он был обнаружен около трёх часов с характерными телесными повреждениями. Пострадавшего оперативно доставили в НИИ им. Склифосовского.

Магомедов был задержан в октябре 2023 года вместе с начальником управления физкультуры, спорта и подготовки резерва Минспорта республики Халитбегом Махачевым. Им предъявлены обвинения в растрате. Следователи считают, что преступления совершались в период с 2012 по 2021 год, в период, когда Магомедов занимал пост министра.

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В подмосковном Звенигороде неизвестный кувалдой снёс голову бюста Сталина
21 июля 2024, 15:35

Фото: телеграм-канал «Осторожно, новости»

В подмосковном Звенигороде неизвестный мужчина повредил бюст Сталина и памятник Ленину. Инцидент произошёл 20 июня.
Об этом сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости». Мужчина в клетчатой рубашке с помощью кувалды снёс голову с бюста Вождя народов в парке на улице Советской. Кроме того, он сильно повредил памятник Ленину, находящийся в том же парке.

Бюст Сталину был установлен в Зеленограде на частные средства по инициативе активистов группы «Помним своих героев» летом 2023 года. Причём местные власти установку бюста не согласовали, однако сносить его не стали, пообещав перенести монумент в место, где будет создана «Аллея Славы».

Установка бюста с первого дня вызвала ожесточённые споры среди горожан. Многие требовали убрать памятник и не восхвалять «кровавого диктатора». В марте этого года в годовщину смерти Сталина, признанного, кстати, Британской академией самым сильным политиком XX века, его фамилию неизвестные шутники краской исправили на «Сралин».

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#звенигород
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Девочка получила сотрясение мозга от брошенного огурца в Подмосковье
21 июля 2024, 14:11

Фото: istockphoto/Svetlana Popova

Сотрясение мозга от брошенного соседкой огурца получила семилетняя девочка в Подмосковье. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ. Все произошло в Домодедово 18 июля, пострадавшего ребенка отправили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.
«Соседка в деревне Шишкино бросила огурец, который попал девочке в голову. У ребенка выявили сотрясение мозга», — сообщил источник РЕН ТВ.

По факту происшествия правоохранители проводят проверку. Перед этим сообщалось о гибели трехлетнего ребенка в результате падения мангала в Красноярском крае.

Кроме того, сообщалось о гибели ребенка из-за упавшей на него плиты памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны.

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Shot: Украинка избила чужого ребенка в Москве из-за самоката
21 июля 2024, 13:16

Фото: istockphoto/stefanamer

Из-за самоката незнакомого ребенка избила украинка в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot. Все произошло, когда восьмилетний мальчик катался во дворе, а его бабушка была на лавочке. Как рассказал третьеклассник, он увидел на тротуаре женщину и хотел пропустить ее, но та схватила школьника, стала трясти, а потом ударила его в висок.
Бабушка отбила и защитила внука. Пенсионерка рассказала, что нападавшая преследовала их, а затем перестала. Злоумышленницу уже взяли полицейские. Ею оказалась некая Элина К., работающая в супермаркете кассиром, женщине 54 года. Правоохранители сейчас проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске подросток-инвалид хотел изнасиловать свою трехлетнюю сестру.

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«Страна.ua»: Ночью в Киеве сожгли несколько автомобилей украинских военных
21 июля 2024, 12:58

Фото: istockphoto/AndrisBarbans

В ночь на 21 июля в Киеве неизвестные подожгли несколько машин, принадлежащих украинским военным. Два автомобиля сгорели на Троещине, ещё один — в Деснянском районе украинской столицы.
В последнее время украинцы стали часто поджигать машины, принадлежащие военнослужащим Вооружённых сил Украины, сообщает издание «Страна.ua». Люди принимают их за автомобили ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата - прим. ред.). На военных микроавтобусах теперь часто можно увидеть прикреплённые таблички с надписью «Не ТЦК». Таким образом военнослужащие пытаются уберечь свои машины от сожжения или прокалывания колёс.

В Одессе 18 июля неизвестные подожгли два автомобиля, принадлежащих ВСУ. А накануне, 1 июля, ночью сгорели сразу пять украинских военных машин. 11 июля подобные инциденты произошли в трёх разных регионах Украины.

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«Думал, что это игра»: как мальчика с ДЦП нашли в болоте и в чем заподозрили убитых горем родителей
Труп мальчика с ДЦП нашли в болоте: как пропал, детали дела
21 июля 2024, 12:43

Фото: iStock/Nastco

Ребенка из Челябинской области обнаружили мертвым после нескольких дней поисков. 14-летний мальчик исчез после того, как поехал с родителями в лес. О том, что случилось с несовершеннолетним и на какую странную деталь обратили внимание пользователи Сети расскажет редакция «Радио 1».

Как пропал ребенок с ДЦП


Родители 14-летнего Арслана взяли его с собой в лес собирать грибы. Однако из-за того, что ребенок страдал ДЦП и испытывал сложности с передвижением, его оставили в автомобиле. В какой-то момент ребенок покинул авто и самостоятельно отправился вслед за родителями в лес.

После пропажи сына мать Арслана рассказывала порталу 74.RU о том, что прежде часто брала ребенка с собой на сбор грибов. Женщина пояснила, что из-за физических особенностей, ребенок быстро уставал и сам просился посидеть в автомобиле, поэтому и в этот раз было принято решение, чтобы ребенок подождал родителей в авто.

Как рос ребенок


Арслан был поздним ребенком. Мать родила его в 34 года. Из-за врожденного ДЦП мальчик учился на дому, иногда посещал дополнительно занятия. Из-за особенностей ребенка родители всегда просили его носить с собой бейджик, на котором указаны данные сына и его домашний адрес.

Женщина говорила, что Арслан был очень активным ребенком, с хорошей моторикой. Он любил бегать и играть, часто убегал от родителей, смеясь и провоцируя их на погоню.


Поиски ребенка завершились через десять дней



Фото: iStock/MarianVejcik

К поискам пропавшего мальчика присоединились волонтеры и неравнодушные жители области. Искали ребенка с использованием тепловизоров, служебных собак. Спустя десять дней тело Арслана было найдено в местном болоте.
Поиски затянулись и-за сложной проходимости местности. Густая растительность и вязкие болота заставляли поисковые группы возвращаться и идти другими маршрутами.

От места пропажи до места, где был найден ребёнок, чуть меньше километра. На теле погибшего обнаружены признаки утопления, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти.


На что обратили внимание в Сети


Новость о гибели ребенка потрясла не только жителей Челябинской области. Трагедию широко обсуждают в Сети. Одни выражают соболезнования убитым горем родителям, а другие призывают правоохранителей провести проверку в отношении семейства.

«Как он мог убежать, если с трудом ходил? Да ещё в трудно проходимую местность. Родителей надо более тщательно допросить», — пишут пользователи.

Вопросы также вызывает то, как ребенок, который после непродолжительных прогулок уставал, преодолел дистанцию в несколько сотен метров по практически непроходимым тропам.

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Подросток-инвалид пытался изнасиловать трехлетнюю сестру в Хабаровске
21 июля 2024, 12:23

Фото: istockphoto/Fedorovekb

Свою трехлетнюю сестру попытался изнасиловать подросток-инвалид в Хабаровске. Об этом сообщает NEWS.ru. Уточняется, что прохожий прогнал злоумышленника, нависшего над плачущим ребенком. Мужчина обматерил подростка, после чего тот ушел.
Как сообщается в Telegram-каналах, все случилось в микрорайоне Пятая площадка рядом с домом. Следствие собирает все необходимое для проведения ДНК-теста. Известно, что злоумышленнику 13 лет и он из неблагополучной многодетной семьи. С ним и с его родственниками сейчас работает подразделение по делам несовершеннолетних.

Перед этим сообщалось, что в Омской области мужчина изнасиловал 95-летнюю женщину. Ранее он привлекался к ответственности за изнасилование.

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#новости
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В Петербурге хрупкая девушка нокаутировала пристававшего к ней мужчину
21 июля 2024, 12:01

Фото: istockphoto/Artur Didyk

В центре Санкт-Петербурга девушка достаточно хрупкого телосложения сумела эффективно отбиться от назойливого поклонника. Она ударила мужчину по лицу и отправила его в глубокий нокаут.
Инцидент попал на запись камеры видеонаблюдения и уже разлетелся по всему интернету, передаёт новостной портал 78.ru. Судя по кадрам, молодой человек оказывал девушке настойчивые знаки внимания, которые ей, видимо, не особенно нравились. Остудить пыл кавалера пытался охранник, однако молодая особа и сама сумела постоять за себя.

Когда приставания уличного донжуана стали слишком навязчивыми, девушка провела эффектную двойку, точным ударом в челюсть отправив нахала на асфальт. Происшедшее перестало удивлять, когда выяснилось, что нокаутировала непрошенного ухажёра 21-летняя чемпионка ММА Алиса Иринина.

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FT: арестованные на западе яхты россиян подвергаются диверсиям
21 июля 2024, 11:29

Фото: istockphoto/PaulVinten

Арестованные на Западе яхты, принадлежащие россиянам, подвергаются атакам сквоттеров (самовольно заселяющихся) и диверсиям. Об этом сообщает издание Financial Times. В частности, сквоттеры заняли яхту Phi, принадлежащую, по информации журналистов, девелоперу РФ Сергею Науменко, стоящую в Лондоне. Теперь на судне табличка, предупреждающая потенциального нарушителя, что его будут преследовать «по всей строгости закона».
Судно Lady Anastasia, якобы принадлежащее руководителю «Рособоронэкспорта» Александру Михееву в 2022 году стало объектом диверсии. Механик с Украины, который там работал, попытался намеренно потопить его.

Ранее сообщалось, что четыре построенные для россиян яхты арендуются. Самой дорогой является Flying Fox, ее связывали с владельцем авиагавани «Домодедово» Дмитрием Каменщиком.

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ВСУ попытались атаковать Крым двумя ракетами ATACMS
Сальдо: системы ПВО сбили две ракеты ATACMS над Херсонской областью
21 июля 2024, 10:02

Фото: istockphoto/Ekaterina Utorova

ВСУ попытались атаковать Крым с использованием двух ракет ATACMS. Об этом сообщает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.
По его словам, ракеты противника удалось перехватить и уничтожить над Херсонской областью. Жертв и разрушений на земле нет. Осколки ATACMS рухнули вдали от населенных пунктов.

Минувшим утром ПВО сбила БПЛА ВСУ в Белгородской области. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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