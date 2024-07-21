Бывший министр спорта Дагестана Магомедов пытался совершить суицид в СИЗО

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Из российского следственного изолятора № 1 в Москве, известного как «Матросская тишина», был экстренно госпитализирован экс-мэр города Кизилюрт, бывший министр спорта Дагестана Магомед Магомедов. Предполагается, что он пытался покончить с собой.
Инцидент произошёл в ночь на субботу, 20 июля, в камере, где содержится обвиняемый, сообщает «МК». Он был обнаружен около трёх часов с характерными телесными повреждениями. Пострадавшего оперативно доставили в НИИ им. Склифосовского.
Магомедов был задержан в октябре 2023 года вместе с начальником управления физкультуры, спорта и подготовки резерва Минспорта республики Халитбегом Махачевым. Им предъявлены обвинения в растрате. Следователи считают, что преступления совершались в период с 2012 по 2021 год, в период, когда Магомедов занимал пост министра.
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Александр Бойцов