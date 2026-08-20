В ДНР пресекли незаконный промысел русского осетра в Азовском море
Сотрудники ФСБ и Росгвардии остановили в ДНР схему незаконного вылова и сбыта краснокнижной рыбы. По версии силовиков, житель региона добывал русского осетра в акватории Азовского моря, а затем продавал улов и черную икру. Об этом сообщила пресс-служба министерства молодежной политики ДНР в «Макс».
Правоохранители установили, что мужчина выловил восемь особей русского осетра. У него нашли шесть килограммов черной икры, предназначенной для продажи. Подозреваемого задержали. Собранные оперативные материалы направили в следственное управление СК России по региону, где решат вопрос о возбуждении уголовного дела.
Русский осетр — ценная проходная рыба семейства осетровых, обитающая в бассейнах Азовского, Черного и Каспийского морей, а также в крупных реках, впадающих в них. Он отличается вытянутым телом, покрытым костными щитками, длинным заостренным рылом и усиками у рта, с помощью которых ищет пищу на дне. В рацион осетра входят моллюски, ракообразные, черви и мелкая рыба. Взрослые особи могут достигать значительных размеров и массы, а нереститься поднимаются из морей в реки.
Вид имеет высокую промысловую ценность из-за мяса и черной икры, однако численность русского осетра резко сократилась вследствие браконьерства, загрязнения водоемов, строительства плотин и ухудшения условий для нереста. Русский осетр занесен в Красную книгу России, а его добыча строго регулируется законом. Сохранение популяции зависит от охраны нерестилищ, борьбы с незаконным выловом и программ искусственного воспроизводства на рыбоводных заводах.
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