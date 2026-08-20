В ДНР пресекли незаконный промысел русского осетра в Азовском море

20 августа 2026, 08:14

Фото: iStock/wrangel

Сотрудники ФСБ и Росгвардии остановили в ДНР схему незаконного вылова и сбыта краснокнижной рыбы. По версии силовиков, житель региона добывал русского осетра в акватории Азовского моря, а затем продавал улов и черную икру. Об этом сообщила пресс-служба министерства молодежной политики ДНР в «Макс».