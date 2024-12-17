Убийца ​зарезал полицейского с женой в Краснодарском крае, затем пытался сжечь трупы

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В Краснодарском крае, в городе Белореченск, произошло жестокое двойное убийство. Погибли 23-летний сотрудник полиции и его 19-летняя жена, их тела были найдены в загоревшейся квартире.
По данным Telegram-канала SHOT, тела жертв с резаными ранениями на шее обнаружили пожарные, тушившие квартиру на улице Ленина. Преступник скрылся с места преступления на Форде Фокус, чтобы избежать наказания.
Как уточняет Telegram «112», личность преступника установлена — мужчину зовут Дмитрий Фошенко. Ему 29 лет. Правоохранительные органы считают, что Фошенко сначала убил сержанта полиции Андрея Дорошенко и его жену Яну, а затем устроил пожар.
Подозреваемый находится в розыске. Считается, что он поджёг квартиру, чтобы скрыть следы преступления и избавиться от тел жертв.
В регионе объявлен план «Перехват». Ведется расследование по деталям убийства.
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Как уточняет Telegram «112», личность преступника установлена — мужчину зовут Дмитрий Фошенко. Ему 29 лет. Правоохранительные органы считают, что Фошенко сначала убил сержанта полиции Андрея Дорошенко и его жену Яну, а затем устроил пожар.
Подозреваемый находится в розыске. Считается, что он поджёг квартиру, чтобы скрыть следы преступления и избавиться от тел жертв.
В регионе объявлен план «Перехват». Ведется расследование по деталям убийства.
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Мария Моисеева