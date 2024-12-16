Baza: в ​Пермском крае подросток выбросил девочку 14 лет из окна, затем выпал сам

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В посёлке Гамово Пермского края произошла трагедия: 16-летний подросток выбросил из окна 14-летнюю девочку, а затем выпал сам. По предварительным данным, молодые люди находились в квартире и поссорились.
На фоне конфликта парень начал кричать о предательстве и измене, после чего потерял контроль над собой. Он в истерике начал выталкивать школьницу в окно.
Будучи сильнее, подросток сбросил ее вниз с большой высоты. Однако видимо не удержался и выпал следом.
Юноша скончался на месте от полученных травм, сообщает Telegram-канал Baza. Девочка была госпитализирована в крайне тяжёлом состоянии.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее сообщалось, что в Дагестане завершилось расследование по делу женщины, которая забила мужа куском плинтуса, а потом позвонила в полицию и заявила о нападении неизвестных.
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Будучи сильнее, подросток сбросил ее вниз с большой высоты. Однако видимо не удержался и выпал следом.
Юноша скончался на месте от полученных травм, сообщает Telegram-канал Baza. Девочка была госпитализирована в крайне тяжёлом состоянии.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее сообщалось, что в Дагестане завершилось расследование по делу женщины, которая забила мужа куском плинтуса, а потом позвонила в полицию и заявила о нападении неизвестных.
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Мария Моисеева