В Ростове-на-Дону неадекват зарезал девушку и чуть не убил подростка

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В Ростове-на-Дону 26-летний Владислав К. сначала напал на подростка на одной улице, а потом убил девушку на другой, сообщил Телеграм-канал 112.
Нападавший с ножом безо всякой причины набросился на школьника на улице Орбитальной, полоснул его, но попал по наушникам. Подросток чудом не получил травм и отделался лишь лёгким испугом. Нож даже не оцарапал мальчика.
Через несколько минут Владислав накинулся с ножом на 24-летнюю Ульяну О. на улице Венеры. После нападения девушку госпитализировали в БСМП, но Ульяна не выжила.
После задержания выяснилось, что убийца не находился в состоянии алкогольного опьянения. Проверка на наличие спиртного в организме выдала отрицательный результат.
На вопросы следователей нападавший пока что отказывается отвечать. На данный момент оперативники выясняют, был ли мужчина судим и находится ли на психиатрическом учёте.
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Через несколько минут Владислав накинулся с ножом на 24-летнюю Ульяну О. на улице Венеры. После нападения девушку госпитализировали в БСМП, но Ульяна не выжила.
После задержания выяснилось, что убийца не находился в состоянии алкогольного опьянения. Проверка на наличие спиртного в организме выдала отрицательный результат.
На вопросы следователей нападавший пока что отказывается отвечать. На данный момент оперативники выясняют, был ли мужчина судим и находится ли на психиатрическом учёте.
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Ольга Енгалычева