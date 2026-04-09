09 апреля 2026, 21:41

URA.RU: Бывший начальник полиции попал под следствие и умер в ХМАО

Фото: istockphoto/Dzurag

В Ханты-Мансийском автономном округе умер бывший начальник полиции Октябрьского района Алексей Абакумов, в отношении которого ранее возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий.





Об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительных органах. По данным собеседника агентства, Абакумов скончался в конце марта. Причины смерти устанавливаются, соответствующие материалы передали в следственный комитет, где проводится проверка.



Редакция направила официальные запросы в пресс-службы СК и УМВД по ХМАО. На момент публикации ответы не получили. Известно, что Абакумова уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам в связи с уголовным преследованием.



В конце января его задержали.



