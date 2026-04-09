Международный аэропорт загорелся в одной стране

Indian Express: в терминале международного аэропорта в Мумбаи произошел пожар
Фото: iStock/XavierMarchant

Пожар произошел в Терминале 1 международного аэропорта имени Чатрапати Шиваджи в индийском городе Мумбаи. Об этом пишет местная газета Indian Express.



По информации издания, возгорание возникло вечером 9 апреля на первом этаже здания. Сообщение о ЧП поступило в 18:35 по местному времени (16:05 мск), а через полчаса сотрудники пожарной службы объявили первый уровень опасности.

Есть ли пострадавшие, пока неизвестно. Уточняется, что эта авиагавань занимает второе место в стране по интенсивности пассажиропотока.

Ранее сообщалось, в американском штате Калифорния мужчина, недовольный низкой зарплатной, поджег огромный склад туалетной бумаги. Огонь охватил здание на площади 111,5 тысячи квадратных метров и полностью уничтожил его.

Лидия Пономарева

