Международный аэропорт загорелся в одной стране
Пожар произошел в Терминале 1 международного аэропорта имени Чатрапати Шиваджи в индийском городе Мумбаи. Об этом пишет местная газета Indian Express.
По информации издания, возгорание возникло вечером 9 апреля на первом этаже здания. Сообщение о ЧП поступило в 18:35 по местному времени (16:05 мск), а через полчаса сотрудники пожарной службы объявили первый уровень опасности.
Есть ли пострадавшие, пока неизвестно. Уточняется, что эта авиагавань занимает второе место в стране по интенсивности пассажиропотока.
Ранее сообщалось, в американском штате Калифорния мужчина, недовольный низкой зарплатной, поджег огромный склад туалетной бумаги. Огонь охватил здание на площади 111,5 тысячи квадратных метров и полностью уничтожил его.
