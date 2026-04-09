Мужчина спалил огромный склад туалетной бумаги по одной причине

Достижения.рф

Американец сжег склад туалетной бумаги из-за низкой зарплаты
Фото: iStock/AlessandroPhoto

В Калифорнии мужчина, недовольный низкой зарплатной, поджег крупный склад туалетной бумаги. Об этом сообщает телеканал CBS News.



Площадь пожара составила 111,5 тысячи квадратных метров. В результате огонь полностью уничтожил здание. На опубликованном в Сети видео американец заявил, что компания сама виновата, так как должна была платить своим сотрудникам больше.

«Там весь ваш инвентарь. Вам всего лишь нужно было платить нам достаточно, чтобы жить», — сказал он.
Вскоре полиция задержала поджигателя. Представители компании, в свою очередь, заверили, что инцидент не привел к дефициту продукции.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0