Мужчина спалил огромный склад туалетной бумаги по одной причине

09 апреля 2026, 19:22

Американец сжег склад туалетной бумаги из-за низкой зарплаты

Фото: iStock/AlessandroPhoto

В Калифорнии мужчина, недовольный низкой зарплатной, поджег крупный склад туалетной бумаги. Об этом сообщает телеканал CBS News.





Площадь пожара составила 111,5 тысячи квадратных метров. В результате огонь полностью уничтожил здание. На опубликованном в Сети видео американец заявил, что компания сама виновата, так как должна была платить своим сотрудникам больше.

«Там весь ваш инвентарь. Вам всего лишь нужно было платить нам достаточно, чтобы жить», — сказал он.