Бывший нижегородский вице-мэр может отправиться в колонию за взятку
Бывший первый замглавы администрации Нижнего Новгорода Сергей Егоров, обвиняемый в получении взятки, предстанет перед судом. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.
Егорова задержали 2 декабря 2025 года. Следователи считают, что с февраля по август 2025 года чиновник через посредника получил незаконное вознаграждение за содействие в организации незаконной коммерческой деятельности на территории Нижнего Новгорода. После задержания суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.
Как отметили в СУ СК РФ, следствие собрало достаточную доказательную базу. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением уже направили в суд для рассмотрения по существу.
Фигурант занял пост в конце августа 2025 года. До этого почти три года он работал в этой должности в статусе исполняющего обязанности после того, как осенью 2022 года его предшественник Илья Штокман отправился в зону СВО. Самого Штокмана арестовали 26 сентября. Его обвиняют в получении взятки в размере 55 миллионов рублей от строительной компании за содействие в заключении контрактов.
