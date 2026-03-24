12-летнего мальчика задержали за изнасилование пенсионерки

В Британии 12-летний мальчик надругался над 60-летней женщиной и бросил умирать
В Великобритании 12-летнего подростка обвинили изнасиловании 60-летней пенсионерки. Об этом сообщает издание Metro.
По версии следствия, все произошло в Бирмингеме. Мальчик избил пожилую женщину на улице, надругался над ней и бросил умирать. В настоящий момент пострадавшая находится в больнице в тяжелом состоянии.
«Мы предъявили обвинение мальчику после того, как женщина была обнаружена с серьезными травмами в Бирмингеме», — отметили правоохранители.Личность подозреваемого не раскрывается в силу возраста. Полиция Вест-Мидлендс подтвердила, что школьнику вменили нанесение ранений, сексуальное насилие и кражу.
