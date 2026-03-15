Бывший омоновец бесследно исчез в тайге под Красноярском
В Красноярском крае седьмые сутки продолжаются поиски бывшего бойца ОМОНа Виктора Потаенкова. Как сообщает Telegram-канал SHOT, он ушёл в поход в районе национального парка «Красноярские Столбы» и перестал выходить на связь.
О пропаже 50-летнего мужчины стало известно 10 марта. В тот день он не встретил супругу в аэропорту, хотя обещал это сделать. Последний раз камеры наблюдения зафиксировали Виктора днём ранее, 9 марта, у Восточного входа в заповедник. Мужчина приехал туда на личном автомобиле.
По информации от близких, у Потаенкова отменилась тренировка. Изначально он планировал прогулку с собакой, но в последний момент передумал и ушёл в тайгу один. В поисковой операции участвуют спасатели МЧС, волонтёры и друзья пропавшего.
За первые три дня поисков пешие группы обследовали 467 километров лесных троп и вероятных маршрутов. Поскольку часть района поисков представляет собой труднодоступные скалы, к работе привлекли профессиональных альпинистов и скалолазов.
Читайте также: