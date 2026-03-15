В Петербурге задержали рецидивистку с почти килограммом наркотиков

15 марта 2026, 11:42

В Петербурге задержали женщину с 943 граммами мефедрона

Сотрудники полиции в Петроградском районе Петербурга задержали 32-летнюю женщину по подозрению в хранении крупной партии наркотиков. Как сообщили в пресс-службе петербургского главка МВД, при личном досмотре у злоумышленницы обнаружили свёрток с мефедроном.