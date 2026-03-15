В Петербурге задержали рецидивистку с почти килограммом наркотиков
Сотрудники полиции в Петроградском районе Петербурга задержали 32-летнюю женщину по подозрению в хранении крупной партии наркотиков. Как сообщили в пресс-службе петербургского главка МВД, при личном досмотре у злоумышленницы обнаружили свёрток с мефедроном.
Инцидент произошёл 12 марта в одном из домов на Хасанской улице. Общая масса изъятого наркотического средства составила 943,2 грамма. В ведомстве уточнили, что задержанная ранее уже имела проблемы с законом. В настоящий момент она находилась на отсрочке от реального отбывания наказания по аналогичному уголовному делу.
Полицейские задержали подозреваемую в порядке статьи 91 УПК РФ. В проведении операции принимали участие сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Петроградского района. В отношении женщины следствие возбудило уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотических средств в особо крупном размере.
Ранее в Пушкинском округе задержали рецидивиста с мефедроном.
