На парковке в Петербурге машина покатилась назад и раздавила пятилетнего ребёнка

В Петербурге автомобиль «Омода» насмерть задавил пятилетнего ребёнка на парковке
Фото: ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Петербурге автомобиль покатился назад на парковке и насмерть задавил ребёнка. Об этом сообщает ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.



Трагедия произошла на парковке в Усть-Славянке. Автомобиль марки «Омода» самопроизвольно покатился назад и совершил наезд на пятилетнего мальчика. Очевидцы вызвали скорую помощь.

Медики оперативно доставили ребёнка в больницу, однако спасти его врачи не смогли — полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. На месте происшествия остался лежать детский велосипед с четырьмя колёсами. От удара его сильно искорёжило.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 31-летнего водителя. Позже следователи приняли решение отпустить мужчину под подписку о невыезде. По факту гибели ребёнка возбудили уголовное дело. Обстоятельства произошедшего сейчас выясняют следователи.

Ольга Щелокова

