Бывший партнёр по бизнесу застрелил управляющую мясным магазином в Сочи

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В Сочи бывший партнер по бизнесу застрелил управляющую мясным магазином, попытался убить директора и протаранил витрину торговой точки на автомобиле. Злоумышленник задержан, пишет Shot.
По данным издания, вечером 25 марта 52-летний Александр приехал в магазин «Мясной» в посёлке Дагомыс, чтобы забрать долг у управляющей. Не получив денег, мужчина выстрелил в нее из ружья. Пострадавшая скончалась на месте. После этого стрелок попытался убить и директора магазина, но промахнулся, ранив его в плечо.
Но и тогда Александр не успокоился, он сел в свой Land Rover и протаранил витрину магазина.
Нападавшего быстро задержали. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и покушении. Директор магазина находится в больнице.
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Но и тогда Александр не успокоился, он сел в свой Land Rover и протаранил витрину магазина.
Нападавшего быстро задержали. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и покушении. Директор магазина находится в больнице.
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Элина Позднякова