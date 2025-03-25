В Москве разыскивают 15-летнюю школьницу, сбежавшую из дома по указке мошенников

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В Москве разыскивают 15-летнюю школьницу, которая сбежала из дома по указке мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».
Сегодня мать девочки обратилась в столичный главк Следственного комитета с заявлением о пропаже. Последний раз подростка видели на Проспекте Вернадского в торговом центре «Звёздный». Выяснилось, что школьница подверглась влиянию телефонных мошенников. Возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетнего.
Приметы пропавшей: рост 170-172 см, худощавое телосложение, тёмно-серые глаза, носит очки, длинные русые волосы и родинка над правой бровью.
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Приметы пропавшей: рост 170-172 см, худощавое телосложение, тёмно-серые глаза, носит очки, длинные русые волосы и родинка над правой бровью.
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Анастасия Чинкова