23 сентября 2025, 17:10

В Индии директор частной школы насиловал ученицу, пока жена покрывала его

Фото: iStock/Yingko

В Индии 61-летний директор школы-интерната растлевал девятилетнюю ученицу, а его жена знала о домогательствах и покрывала супруга. Об этом пишет The Times of India.