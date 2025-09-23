Директор частной школы насиловал ученицу, пока жена покрывала его
В Индии 61-летний директор школы-интерната растлевал девятилетнюю ученицу, а его жена знала о домогательствах и покрывала супруга. Об этом пишет The Times of India.
Инцидент произошел в городе Хосур. Полиция арестовала директора образовательного учреждения, его супругу и трех сотрудниц. Преступление против половой неприкосновенности ребенка было раскрыто после того, как девочку с маточным кровотечением госпитализировали. Медики, осмотрев несовершеннолетнюю, обнаружили признаки сексуального насилия.
Расследование показало, что директор школы с января прошлого года неоднократно совершал насильственные действия в отношении ученицы. Его супруга знала о происходящем, но предпочла не сообщать об этом в правоохранительные органы. О случившемся знали также три учительницы, которые, вместо того чтобы сообщить о преступлении, вымогали у директора и его жены крупную сумму денег за молчание.
