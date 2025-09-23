Водитель школьного автобуса разозлился на детей и решил их «зажарить»
В США водитель школьного автобуса попытался зажарить детей из-за их плохого поведения. Об этом сообщает New York Post.
75-летний Харви Слайкер стал фигурантом уголовного дела после многочисленных жалоб. В полицию обратились родители детей, которые ехали в автобусе с ним. Уточняется, что школьники в возрасте от 5 до 12 лет сильно вспотели и начали плакать.
Во время поездки водитель автобуса закрыл окна и включил обогреватель на максимальную мощность. Из-за этого температура в салоне поднялась до 40 градусов по Цельсию. Кроме того, Слайкер угрожал учащимся и заявил: «Я вас всех поджарю».
После этого инцидента водителя немедленно отстранили от работы.
Читайте также: