Водитель школьного автобуса разозлился на детей и решил их «зажарить»

В США водитель школьного автобуса попытался поджарить детей из-за их поведения
Фото: iStock/lewkmiller

В США водитель школьного автобуса попытался зажарить детей из-за их плохого поведения. Об этом сообщает New York Post.



75-летний Харви Слайкер стал фигурантом уголовного дела после многочисленных жалоб. В полицию обратились родители детей, которые ехали в автобусе с ним. Уточняется, что школьники в возрасте от 5 до 12 лет сильно вспотели и начали плакать.

Во время поездки водитель автобуса закрыл окна и включил обогреватель на максимальную мощность. Из-за этого температура в салоне поднялась до 40 градусов по Цельсию. Кроме того, Слайкер угрожал учащимся и заявил: «Я вас всех поджарю».

После этого инцидента водителя немедленно отстранили от работы.

Екатерина Коршунова

