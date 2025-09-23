Подросток из Афганистана спрятался в отсеке шасси самолета и прилетел в Индию
Подросток из афганского города Кундуз совершил безбилетное путешествие в столицу Индии. 13-летний мальчик спрятался во внутреннем отсеке шасси пассажирского самолета. Об этом информирует The Indian Express.
21 сентября несовершеннолетний проник в отсек для шасси самолета авиакомпании KAM Air, выполнявшего рейс из Кабула в Дели. Полет длился 94 минуты и проходил на высоте от 9 до 12 тысяч метров, где температура может достигать минус 50 градусов Цельсия, а уровень кислорода крайне низок.
По прибытии в Международный аэропорт имени Индиры Ганди подросток начал бродить по летному полю, где его заметили сотрудники службы безопасности. Оказалось, что юноша, движимый «любопытством», планировал добраться из Кабула в Тегеран, но по ошибке выбрал борт, направлявшийся в столицу Индии. Он путешествовал без багажа и в легкой одежде.
Эксперты считают чудом, что мальчик выжил после такого полета. В отличие от герметичного салона, неотапливаемый отсек шасси представляет серьезную опасность из-за недостатка кислорода и экстремально низких температур.
