Подросток из Афганистана спрятался в отсеке шасси самолета и прилетел в Индию

23 сентября 2025, 13:30

Фото: iStock/rebius

Подросток из афганского города Кундуз совершил безбилетное путешествие в столицу Индии. 13-летний мальчик спрятался во внутреннем отсеке шасси пассажирского самолета. Об этом информирует The Indian Express.