Бывший полицейский притворился девушкой и изнасиловал ребенка
В Великобритании бывшего сотрудника столичной полиции приговорили к 24 годам тюрьмы за изнасилование несовершеннолетней. Об этом сообщает Mirror.
Джеймс Бабб, который сейчас идентифицирует себя* как женщина по имени Гвен Сэмюэлс, знакомился с жертвами в интернете, выдавая себя за 16-летнюю девушку. Он втирался к ним в доверие в переписке, а при встрече подвергал насилию.
Первой жертвой стала 12-летняя девочка, с которой Бабб познакомился в чат-рулетке. Спустя несколько месяцев он встретился с ней на христианском фестивале и начал систематически избивать и насиловать.
Позже педофил надругался над 18-летней девушкой. Их отношения продолжались несколько лет и сопровождались принуждением к сексу.
Суд признал подсудимого виновным по ряду эпизодов, совершенных с 2018 по 2024 год. Судья Джонатан Купер подчеркнул, что опасность осужденного связана не с трансгендерным статусом*, а с уголовным. Бабб также получил пожизненный запрет на контакты с молодыми женщинами.
