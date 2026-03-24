Достижения.рф

Российского тревел-блогера нашли мертвым в арендованной комнате в Гоа

Фото: iStock/undefined undefined

Российского туриста нашли мертвым в арендованной комнате в индийском штате Гоа. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.



49-летний Василий проводил время на курорте Морджим, который называют «русской деревней» из-за множества отдыхающих в нем соотечественников. В середине марта владелец квартиры приехал для проверки, но дверь никто не открыл, после чего он вызвал полицию.

Правоохранители вскрыли жилье и обнаружили тело туриста. Причины его смерти пока неизвестны. До отъезда в Индию мужчина жил в Нижнем Новгороде, вел тревел-блог и с 2012 года состоял на учете у нарколога. Последнее видео он записал в индийском храме.

Ранее сообщалось, что российский турист утонул в океане на Филиппинах из-за сильного течения.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0