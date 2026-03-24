Российского тревел-блогера нашли мертвым в арендованной комнате в Гоа
Российского туриста нашли мертвым в арендованной комнате в индийском штате Гоа. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
49-летний Василий проводил время на курорте Морджим, который называют «русской деревней» из-за множества отдыхающих в нем соотечественников. В середине марта владелец квартиры приехал для проверки, но дверь никто не открыл, после чего он вызвал полицию.
Правоохранители вскрыли жилье и обнаружили тело туриста. Причины его смерти пока неизвестны. До отъезда в Индию мужчина жил в Нижнем Новгороде, вел тревел-блог и с 2012 года состоял на учете у нарколога. Последнее видео он записал в индийском храме.
Ранее сообщалось, что российский турист утонул в океане на Филиппинах из-за сильного течения.
Читайте также: