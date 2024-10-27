Бывший президент Боливии Моралес заявил о вооруженной попытке его задержания

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Бывший президент Боливии Эво Моралес заявил, что правительство пыталось его задержать. Об этом написал в своих соцсетях, прикрепив видео, на котором якобы запечатлен этот момент. На кадрах видно, как экс-президент сидит в машине, по которой ведется стрельба, а у водителя заметна кровь на затылке.
«Такой была попытка задержания по указанию правительства», — говорится в подписи к видео.Ранее издание El Deber сообщило, что прокуратура пытается добиться ордера на задержание Моралеса, так как он не явился на допрос по делу о растлении школьницы и торговле людьми. Уточнялось, что семья девочки познакомила ее с Моралесом, чтобы она смогла работать и развиваться в госсекторе, однако вскоре несовершеннолетняя забеременела от него.
До этого сообщалось, что Боливия заинтересована в присоединении к БРИКС, поскольку видит в этом объединении альтернативу для новой организации мира и возможности для изменений развивающихся стран.
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