23 ноября 2026, 05:26

Фото: iStock/monkeybusinessimages

Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару проходит лечение в отделении интенсивной терапии из-за кишечной непроходимости. Об этом сообщает газета O Globo.





Болсонару доставили в больницу в Бразилиа в пятницу после сильных болей в животе. У него диагностировали острую кишечную непроходимость. Врачи назначили внутривенное введение жидкости, отказ от приёма пищи через рот, нутритивную поддержку и установку желудочного зонда.



«Бывший президент находится в отделении интенсивной терапии с диагнозом острая обструктивная патология брюшной полости», — говорится в материале.