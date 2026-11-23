Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару находится в реанимации
Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару проходит лечение в отделении интенсивной терапии из-за кишечной непроходимости. Об этом сообщает газета O Globo.
Болсонару доставили в больницу в Бразилиа в пятницу после сильных болей в животе. У него диагностировали острую кишечную непроходимость. Врачи назначили внутривенное введение жидкости, отказ от приёма пищи через рот, нутритивную поддержку и установку желудочного зонда.
«Бывший президент находится в отделении интенсивной терапии с диагнозом острая обструктивная патология брюшной полости», — говорится в материале.Болсонару находится в сознании, ориентирован и дышит самостоятельно. Его состояние оценивается как стабильное. Лечащий врач Бразил Кайаду сообщил, что компьютерная томография показала почти полную непроходимость тонкой кишки. Специалисты не исключают повторную операцию, однако сначала они оценят динамику состояния пациента в течение ближайших 24 часов.