Врач раскрыла, сколько устриц можно съесть за раз без негативных последствий
Самая безопасная порция устриц за один раз — три–четыре штуки. О причинах для такого ограничения рассказала РИА Новости врач-терапевт университетской поликлиники Медицинского комплекса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Анна Фургал.
По словам специалиста, устрицы богаты цинком, который поддерживает иммунитет и участвует в синтезе тестостерона. Всего 100 граммов продукта покрывают почти 800% суточной потребности в этом минерале.
Однако больше шести штук за раз употреблять не рекомендуется. Дело в том, что регулярное переедание устриц может привести к вытеснению меди из организма и её функциональному дефициту. Это проявляется нарушением кроветворения или неврологическими симптомами. Кроме того, Фургал посоветовала всегда использовать лимонный сок при употреблении устриц — он снижает бактериальную нагрузку на организм.
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