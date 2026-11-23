23 ноября 2026, 04:51

РИА Новости: За один раз оптимально и безопасно съедать не более трех–четырех устриц

Фото: iStock/VYCHEGZHANINA

Самая безопасная порция устриц за один раз — три–четыре штуки. О причинах для такого ограничения рассказала РИА Новости врач-терапевт университетской поликлиники Медицинского комплекса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Анна Фургал.