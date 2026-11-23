Авиакомпания Delta Air Lines устранила сбой, приведший к задержкам рейсов в США
Одна из крупнейших американских авиакомпаний Delta Air Lines справилась с технической неполадкой, из-за которой в США произошли серьёзные задержки и отмены рейсов. Об этом сообщает телеканал CNN.
Согласно материалу, Delta заявила, что система учёта веса и балансировки самолётов, которая играет ключевую роль при подготовке воздушных судов к вылету, вновь работает штатно. Кроме того, уточняется, что пока оборудование не функционировало исправно, компания применяла «ручные обходные решения».
Напомним: ранее стало известно, что в США в воскресенье задержали или отменили свыше 5,5 тысячи авиарейсов. Часть этих сбоев была связана с неполадкой у Delta Air Lines, которая возникла в аэропорту Атланты (штат Джорджия). Подробности читайте здесь.
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