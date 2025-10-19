Достижения.рф

Замгубернатора российского региона подрался в гостинице Петербурга

В Петербурге задержали замгубернатора Вологодской области Иноземцева за драку
Фото: iStock/vladans

В Петербурге, в Василеостровском районе, задержали заместителя губернатора Вологодской области Ивана Иноземцева. Об этом сообщает местный портал «78.ru».



По данным источника, чиновник вступил в конфликт с другим постояльцем гостиницы, который перерос в драку. Инцидент произошёл внезапно и стал причиной задержания.

Иноземцев в настоящий момент находится в отделении полиции, ему предъявили обвинение по статье о мелком хулиганстве.

Примечательно, что в администрации Вологодской области он курирует вопросы общественного порядка и борьбы с преступностью.

Ранее сообщалось, что в красноярском Железногорске задержали заместителя главы города Романа Вычужанина по делу о хищении.

Анастасия Чинкова

