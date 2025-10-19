Замгубернатора российского региона подрался в гостинице Петербурга
В Петербурге, в Василеостровском районе, задержали заместителя губернатора Вологодской области Ивана Иноземцева. Об этом сообщает местный портал «78.ru».
По данным источника, чиновник вступил в конфликт с другим постояльцем гостиницы, который перерос в драку. Инцидент произошёл внезапно и стал причиной задержания.
Иноземцев в настоящий момент находится в отделении полиции, ему предъявили обвинение по статье о мелком хулиганстве.
Примечательно, что в администрации Вологодской области он курирует вопросы общественного порядка и борьбы с преступностью.
