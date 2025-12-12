В Карачаево-Черкесии задержали мужчину по подозрению в поджогах машин по найму
В Карачаево-Черкесии задержали мужчину по подозрению в серии поджогов машин. Подробности сообщает МВД России.
Как установили правоохранители, злоумышленник получил в мессенджере предложение заработать. Для этого нужно было совершать диверсии: жечь вышки сотовой связи, здания военкоматов, машины полиции или автомобили граждан. Подозреваемый выбрал поджоги личного транспорта.
Следуя инструкциям, 30 ноября он поджёг автомобили Mazda 3 и Citroen Berlingo в ауле Хумара. За это он получил 200 долларов на криптокошелёк. Через неделю мужчина поджёг ещё один автомобиль — Hyundai Solaris, но не успел получить оплату.
Общий ущерб от его действий превысил один миллион рублей. По факту поджогов возбудили уголовные дела, суд заключил подозреваемого под стражу. Правоохранители ищут заказчика и соучастников.
Читайте также: