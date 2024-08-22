Бывший саратовский адвокат получил 11 лет колонии за хищение свыше 109 млн. руб.

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К 11 годам общего режима в колонии за хищение более 109 миллионов рублей приговорили экс-адвоката из Саратовской области, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
«Приговором суда бывшему адвокату назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы сроком на один год», — сообщили в ведомстве.Осужденному инкриминировали мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору. По информации следователей, мужчина сговорился со знакомой бухгалтершей, и они, пользуясь доверием глав организаций, занимающихся общественным питанием, украли указанную сумму.
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Никита Кротов