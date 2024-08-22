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В Дмитрове спасатели освободили из-под тротуарного настила застрявшего пса

22 августа 2024, 16:22
Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

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«К специалистам обратилась хозяйка пса. Женщина рассказала, что во время прогулки питомец прыгнул за какой-то живностью в отверстие под тротуарным настилом и на зов хозяйки не реагировал. Выманить его оттуда не получалось. Какое-то время собака бегала под досками, а потом застряла, так как находилась на одном месте и скулила. Женщина позвонила в службу экстренных вызовов 112», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба Мособлпожспаса



На вызов прибыли сотрудники 270-й пожарно-спасательной части. Они открутили доски настила и увидели, что пес застрял в межъярусных креплениях. Осторожно освободив четвероного охотника, спасатели передали его благодарной хозяйке.

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#животное
Сразу с понятыми: москвичку задержали в роддоме после рождения тройни
Mash: разыскиваемую за кражу москвичку задержали в роддоме после рождения тройни
22 августа 2024, 16:24

Фото: istockphoto/MW47

Москвичку, находящуюся в федеральном розыске за кражу, задержали в роддоме сразу после того, как она родила тройню. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. О подозрительной роженице без документов в полицию доложили врачи, указано в материале.
По данным издания, 38-летняя женщина родила в перинатальном центре сразу троих малышей, однако у нее не было документов и справок с учета по беременности, потому медики решили на всякий случай вызвать полицию

Отмечается, что правоохранители узнали в роженице разыскиваемую с 2023 года женщину в рамках уголовного дела о краже. При этом ранее молодая мать уже была судима за грабеж, кражу и невыплату алиментов на детей.

На время следствия рецидивистку оставили под подпиской о невыезде.

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#роддом
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Зарезал и закопал: Ревнивый африканец жестоко убил россиянку на тропическом острове, подробности
В убийстве россиянки на Маврикии сознался ревновавший её африканец
22 августа 2024, 15:21

Фото: istock / Liudmila Chernetska

Россиянку Залию Шамигулову, пропавшую на Маврикии, искали на протяжении пяти дней. Выяснилось, что 29-летнюю туристку жестоко убили. В материале «Радио 1» расскажем, как туристка распрощалась с жизнью.

Пропажа туристки

Российские информагентства начали сообщать о пропаже россиянки 21 августа. По имеющимся данным, Залия ушла на прогулку с другом и перестала выходить на связь. Когда ее телефон перестал передавать данные о местоположении, родные и знакомые забили тревогу.

18 августа соседка Залии обратилась в правоохранительные органы и в посольство России. Родственники Шамигуловой уже тогда высказывали предположения о том, что ее могли похитить.

«У нее были друзья из местных, и с кем-то из них она должна была поехать в какую-то часть острова. (…) Есть ощущение, что там как-то замешан тот парень, который ей нравился, с которым она ехать собиралась. Мне кажется, что они выкуп хотят», — рассказывала мать убитой.
Известно, что Шамигулова родом из Башкирии. В последние годы она занимала должность преподавателя в университете Челябинска и одновременно работала карьерным консультантом в дистанционном формате. На каникулы она прилетела вместе с подругой, планируя вернуться домой к началу учебного года. В конце августа у Залии истекал срок действия визы.

Утром 22 августа полиция Маврикия подтвердила, что найденная в Катр-Борне женщина — 29-летняя россиянка Залия Шамигулова.

Задержание убийцы

В день исчезновения россиянка направилась в город Кюрпип в компании мужчины Пурявирсингха. Камеры видеонаблюдения засняли, как она садится к нему в машину. С тех пор девушку никто не видел.

Когда родственники обратились в правоохранительные органы, подозреваемого привели в участок. Он заявлял, что оставил свою спутницу на месте назначения и больше не контактировал с ней.

После обнаружения тела женщины, подозреваемый признался в своих действиях. Во время допроса он утверждал, что знал россиянку и собирался сделать ей предложение, но, узнав о её измене, между ними произошла ссора. В результате конфликта он нанес ей множество ножевых ранений, а после убийства закопал тело.

Фото: istock / BrianAJackson

Знакомилась с африканцами в интернете

В последние месяцы россиянка совмещала пары в университете и путешествия. Залия успела пожить два месяца на Бали, путешествовала по городам в ЮАР, а с июня поселилась на Маврикии. Там же она обзавелась новыми друзьями и даже успела побывать на индийской свадьбе.
Фото: istock / Nuture
Девушка свободно владела английским языком, что позволяло ей легко находить общий язык с местными жителями. Практически сразу у нее появились друзья среди африканцев. Особенно выделялся 25-летний Пурявирсингх, который испытывал к Залии романтические чувства.

«Откуда у меня много друзей в ЮАР? Так случалось, что мы знакомились с людьми на хайках, в интернете, на улице, на пляже, в клубах, те в свою очередь знакомили нас со своими друзьями, и так возникала сеть людей, близких по интересам. Это и местные, и путешественники из других стран. Мы часто говорим друг другу, насколько нам здесь везет с друзьями. Отношения уже давно перешли грань "времяпровождения" и стали настоящей дружбой со своими внутряками», — рассказывала Залия в соцсетях.
Тетя девушки сообщила «КП», что Залия всегда была очень умной и серьезной. Её отец работал инженером-энергетиком, а мать посвятила жизнь преподаванию английского языка. В школу Залия пошла в пять лет и окончила её с золотой медалью.

Тетя уверена, что племянница никогда бы не сделала ничего необдуманного, и при первой возможности обязательно связалась бы с матерью.

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Проезд по Крымскому мосту приостанавливали на 45 минут
22 августа 2024, 14:37

Фото: istockphoto/gutaper

Движение автотранспорта по Крымскому мосту в этот четверг, 22 августа, приостанавливали на 45 минут. О приостановке проезда по переправе сообщалось в телеграм-канале «Крымский мост: оперативная информация». О перекрытии движения объявили утром, в 10:36.
«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — указывалось в сообщении.
Спустя 45 минут, в 11:20, сообщили о возобновлении движения по переправе. На данный момент проезд по Крымскому мосту открыт.

Также отмечается, что по данным на 14:00, со стороны Тамани в очереди стоят 70 автомобилей, а со стороны Керчи 855 машин. Приблизительное время ожидания прогнозируют в три часа.

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Таксист сбил девушку в Санкт-Петербурге, посадил в машину и куда-то увез
22 августа 2024, 13:38

Фото: istockphoto / Apriori1

В Санкт-Петербурге, на Лермонтовском проспекте, водитель такси сбил девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Очевидцы рассказали об этом изданию «Фонтанка.ру».
По информации издания, около 10:40 в районе гостиницы «Азимут» водитель такси сбил девушку и посадил её в свой автомобиль. Затем он повёз её в неизвестном направлении.

«На видео, опубликованном в Telegram-канале издания, видно, как девушка перебегает дорогу в неположенном месте, не посмотрев по сторонам. Водитель такси не успел вовремя затормозить и сбил её. После этого он посадил девушку в автомобиль и уехал», — сообщили в РИА Новости.

Причины произошедшего выясняются.

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Россиянин устроил скандал на похоронах бойца СВО

Число пострадавших при пожаре на нефтебазе в Пролетарске возросло до 47 человек

СК возбудил уголовное дело по факту взрыва газа в жилом доме Кизеле
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#новости
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Россиянин устроил скандал на похоронах бойца СВО
В Башкирии россиянин-фермер сорвал похороны бойца СВО
22 августа 2024, 13:11

Фото: istockphoto/dragana991

Похороны бойца СВО сорвал россиянин-фермер из Башкирии, передает издание «Башинформ», публикуя кадры скандала. Уточняется, что мужчина потребовал от участников траурного мероприятия закопать обратно могилу, которую уже вырыли.
«Это мое место, я буду хоронить здесь маму», — передала его слова сестра погибшего бойца.

По словам племянника почившего военного, фермера «боится вся деревня». Родственник участника спецоперации считает происходящее позором.

Местные власти уже сообщили, что действия фермера неправомерные. Могилу вырыли заново, а фермер теперь интересует стражей порядка.

Ранее сообщалось, что свиньи испортили захоронения участников СВО в Новосибирске. По данным журналистов, животные убежали с фермерского участка, где производится колбаса. В сельсовете пообещали отстреливать свиней.

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Число пострадавших при пожаре на нефтебазе в Пролетарске возросло до 47 человек
22 августа 2024, 13:08

Фото: istockphoto/Distortion Media

Количество пострадавших в Пролетарске Ростовской области, где в результате падения обломков сбитого беспилотника загорелось дизельное топливо на промышленных складах, возросло до 47 человек.
Об этом корреспонденту ТАСС сообщил представитель регионального Минздрава. По уточнённым данным, пострадали 47 пожарных, из которых 15 госпитализированы в медицинские учреждения. Остальных после оказания первой помощи отпустили на амбулаторное лечение.

Утром 18 августа силы противовоздушной обороны отразили атаку БПЛА на юго-востоке Ростовской области. В результате падения обломков дрона на территории промышленных складов в Пролетарске произошло возгорание дизельного топлива. В городе был объявлен режим ЧС. В настоящее время угроза распространения огня на жилые дома и соседние объекты ликвидирована.

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#чс
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#режим
#ростовская область
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СК возбудил уголовное дело по факту взрыва газа в жилом доме Кизеле
22 августа 2024, 13:02

Фото: istockphoto / Akintevs

Прокуратура начнёт проверку в связи со взрывом газовоздушной смеси, который произошёл в Пермском крае. Об этом сообщили в Известиях.
Согласно предварительной информации, в результате взрыва газовоздушной смеси в доме по улице Ленина, 34 в Кизеле пострадал один человек. Его госпитализировали. Остальные жильцы были эвакуированы.

«На место происшествия выехал заместитель краевого прокурора Алексей Иванов, а также руководство прокуратуры Кизела и представители других правоохранительных органов. Кроме того, в доме находятся экстренные службы. Краевая прокуратура следит за временным размещением жильцов дома и оказанием им социальной поддержки», — сообщили в ведомстве.

МЧС Пермского края сообщило, что из дома были эвакуированы 16 человек. Также было опубликовано видео с места происшествия. На кадрах видно, как специалисты эвакуируют жителей дома, а у дома стоят несколько пожарных машин.

Хлопок газовоздушной смеси в Кизеле произошел сегодня. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что держит ситуацию под контролем.

В региональном МЧС рассказали, что из-под завалов спасли мужчину. Из смежной квартиры вывели двух детей. Из-за взрыва обрушились перекрытия между третьим и четвертым этажами. Пожара не было. По данным источника СМИ, пострадали два человека.

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#дома
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Замдиректора департамента Минобрнауки Дмитрия Журавлева арестовали за взятку
22 августа 2024, 12:40

Фото: istockphoto/Rattankun Thongbun

Замдиректора департамента Минобрнауки Дмитрия Журавлева арестовали за получение взятки. Задержание фигуранта подтверждено министерством, сообщает РИА Новости, ссылаясь на материалы уголовного дела. Отмечается, что Журавлев вину признал, следователям оказывается всяческое содействие.
«Продлить срок содержания под стражей Журавлева Дмитрия Владимировича, обвиняемого по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), до 4 ноября 2024 года», — говорится в судебном решении.

Ранее сообщалось, что на гражданина Белоруссии в России завели уголовное дело по факту ложного доноса. Мужчина крупно проигрался, а вину хотел списать на неких башкирских воров. Сейчас во всем разбираются следователи.

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Бывший боец UFC Мухаммад Мокаев попал в ДТП в Дагестане
22 августа 2024, 12:33

Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

Бывший боец UFC Мухаммад Мокаев, выступающий в октагоне под флагом Великобритании, попал в ДТП в родном Дагестане. Авария произошла на трассе Хасавюрт — Кизляр.
Мокаев ехал по шоссе за рулём автомобиля Mercedes-AMG A 35 AMG, сообщает телеграм-канал SHOT. Вместе с ним на пассажирском сидении ехал его друг. На повороте спортсмен не справился с управлением, и машина улетела в кювет. К счастью, и Мокаев, и его приятель избежали серьёзных травм. Местные жители помогли им выбраться из машины.

В 2023 году Мухаммад Мокаев попросил журналистов не упоминать, что он родился в России, хотя является уроженцем дагестанского Буйнакска. В Великобритании, которую боец представляет, он живёт с 12 лет. В нынешнем году закончился его контракт с UFC, после чего Мокаев покинул промоушен Даны Уайта.

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