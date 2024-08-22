В Дмитрове спасатели освободили из-под тротуарного настила застрявшего пса

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
«К специалистам обратилась хозяйка пса. Женщина рассказала, что во время прогулки питомец прыгнул за какой-то живностью в отверстие под тротуарным настилом и на зов хозяйки не реагировал. Выманить его оттуда не получалось. Какое-то время собака бегала под досками, а потом застряла, так как находилась на одном месте и скулила. Женщина позвонила в службу экстренных вызовов 112», – говорится в сообщении.Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
На вызов прибыли сотрудники 270-й пожарно-спасательной части. Они открутили доски настила и увидели, что пес застрял в межъярусных креплениях. Осторожно освободив четвероного охотника, спасатели передали его благодарной хозяйке.
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Лора Луганская