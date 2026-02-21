Бывший школьный учитель Петербурга отправился в СИЗО по подозрению в педофилии
Учителя с 23-летним стажем отправили в СИЗО по подозрению в педофилии
В Петербурге арестовали бывшего школьного учителя с 23-летним стажем Станислава Скершкана — его отправили в СИЗО по подозрению в педофилии.
Как сообщили в объединённой пресс-службе городских судов, мужчину задержали 20 февраля. Скершкану вменяют насильственные действия сексуального характера в отношении ребёнка младше 14 лет. Ранее он работал учителем технологии в одной из школ Калининского района.
В суде подозреваемый просил избрать ему домашний арест, однако суд назначил более строгую меру пресечения — заключение под стражу. В СИЗО он пробудет до 19 апреля.
Детали расследования пока не раскрываются.
Читайте также: