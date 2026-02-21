Бывший школьный учитель Петербурга отправился в СИЗО по подозрению в педофилии

21 февраля 2026, 19:27

Учителя с 23-летним стажем отправили в СИЗО по подозрению в педофилии

Фото: медиасток.рф

В Петербурге арестовали бывшего школьного учителя с 23-летним стажем Станислава Скершкана — его отправили в СИЗО по подозрению в педофилии.