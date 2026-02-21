В США голый мужчина угнал машину скорой с пациентом внутри
В США арестовали мужчину, который угнал машину скорой помощи с пациентом внутри. Об этом сообщает телеканал WSAW.
Инцидент произошел в штате Висконсин, когда двое медиков находились в салоне и оказывали помощь пациенту. Мужчина, будучи полностью голым, сел за руль припаркованной машины. Один из медиков заметил его и выбежал, чтобы выгнать, но угонщик нажал на газ. Второму также пришлось покинуть автомобиль.
Началась погоня. Американцу удавалось уходить от полицейских машин и избегать их ловушек. Правоохранители следили за машиной с дрона, чтобы контролировать состояние пациента.
В итоге угонщика остановили и арестовали на неопределенный срок. Его идентифицировали как как Бенджамина Фельца. Пациента срочно госпитализировали, сейчас его состояние стабильно.
