Пять человек отравились угарным газом в Вологодской области и не выжили
В Бабаеве Вологодской области погибли пять человек. Предварительно, причиной стало отравление угарным газом во время пожара в гараже. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов в своём Telegram-канале.
По его данным, среди погибших — девушки и молодые мужчины в возрасте от 20 до 34 лет. Всех их обнаружили на месте происшествия. Там сейчас работают оперативные службы, обстоятельства произошедшего уточняются.
Губернатор выразил соболезнования семьям жертв и подчеркнул, что власти окажут необходимую помощь и поддержку за счёт средств областного и муниципального бюджетов. Он также сообщил, что уже дал соответствующие поручения.
