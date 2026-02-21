Пять человек отравились угарным газом в Вологодской области и не выжили

21 февраля 2026, 19:18

В Бабаеве пять человек отравились угарным газом и не выжили

Фото: istockphoto/Iulianna Est

В Бабаеве Вологодской области погибли пять человек. Предварительно, причиной стало отравление угарным газом во время пожара в гараже. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов в своём Telegram-канале.