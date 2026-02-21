Кинувшего гранату в полицейских на Украине задержади
Местного жителя Сторожинца в Черновицкой области Украины, который бросил боевую гранату в полицейских, задержали. Как сообщила в Facebook* областная полиция, мужчине объявили подозрение, и по совокупности инкриминируемых статей ему может грозить пожизненное лишение свободы.
По данным правоохранителей, взрывом ранило двух сотрудников полиции, один из них находится в тяжелом состоянии. Во время обыска у задержанного обнаружили значительный запас боеприпасов и взрывчатки. В частности, около 300 патронов разных калибров, противопехотные гранаты и самодельные взрывные устройства.
В полиции отметили, что в момент инцидента мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и ранее уже привлекался к административной ответственности. Ему вменяют посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, а также военнослужащего или членов формирований по охране порядка и границы и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами. Суд избрал меру пресечения в виде ареста без права внесения залога. В областной прокуратуре уточнили, что подозреваемый — 48-летний бывший военнослужащий ВСУ.
Ранее сообщалось, что неизвестный бросил гранату в полицейский автомобиль в Черновицкой области.
Читайте также: *Запрещен в РФ