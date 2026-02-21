Кинувшего гранату в полицейских на Украине задержади

21 февраля 2026, 18:01

Кинувшего гранату в полицейских на Украине могут отправить на пожизненное

Фото: istockphoto/Helios8

Местного жителя Сторожинца в Черновицкой области Украины, который бросил боевую гранату в полицейских, задержали. Как сообщила в Facebook* областная полиция, мужчине объявили подозрение, и по совокупности инкриминируемых статей ему может грозить пожизненное лишение свободы.