Бывший следователь допустил, что семья Усольцевых могла изменить внешность и начать новую жизнь
Пропавшая в сибирской тайге семья Усольцевых могла сознательно скрыться и изменить внешность, чтобы начать новую жизнь. Такое предположение выдвинул бывший следователь и адвокат Вадим Багатурия в интервью NEWS.ru.
Семья пропала в конце сентября, отправившись на прогулку. С тех пор о супругах, их маленькой дочери и собаке породы корги ничего не известно. Поискову. операцию затрудняют неблагоприятные погодные условия.
«У меня возникла гипотеза, что раз семью безуспешно искали полторы тысячи человек, они могли сознательно куда-то исчезнуть. Возможно, у них были долги или проблемы. Их могли включить в программу защиты свидетелей», – отметил он.По словам Багатурии, в таком случае поиски семьи могут быть лишь отвлекающим приемом, дымовой завесой. Усольцевы могли находиться в месте, где никто их не знает, с новыми документами и, возможно, изменённой внешностью.
Ранее сообщалось, что семья могла наткнуться в тайге на секретные поселения староверов, где могли найти приют. Также выдвигалась версия, что Усольцевы сбились с тропы и стали жертвами медведя – животное могло скрыть следы, «прикопав» добычу.