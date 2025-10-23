Бывший следователь допустил, что семья Усольцевых могла изменить внешность и начать новую жизнь

23 октября 2025, 19:35

Адвокат Багатурия: семья Усольцевых могла изменить внешность

Фото: iStock/Maryviolet

Пропавшая в сибирской тайге семья Усольцевых могла сознательно скрыться и изменить внешность, чтобы начать новую жизнь. Такое предположение выдвинул бывший следователь и адвокат Вадим Багатурия в интервью NEWS.ru.





Семья пропала в конце сентября, отправившись на прогулку. С тех пор о супругах, их маленькой дочери и собаке породы корги ничего не известно. Поискову. операцию затрудняют неблагоприятные погодные условия.





«У меня возникла гипотеза, что раз семью безуспешно искали полторы тысячи человек, они могли сознательно куда-то исчезнуть. Возможно, у них были долги или проблемы. Их могли включить в программу защиты свидетелей», – отметил он.