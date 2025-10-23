Сосед Усольцевых объяснил, почему не верит в побег семьи
NEWS.ru: сосед Усольцевых уверен, что они не могли сбежать и бросить дом
Житель красноярского посёлка Тартат, сосед пропавшей семьи Усольцевых Василий сомневается, что они могли просто так покинуть свой дом и хозяйство.
Своим мнением мужчина поделился в интервью NEWS.ru.
«Последние данные вроде, что он (глава семьи Сергей Усольцев – прим. ред.) сбежал. Но не знаю, не знаю. Я не думаю, что он сбежал. Где-то он есть. Этот участок он весь перебрал: и забор, и дом. Убежать от этого? Нет, не верю», — рассказал Василий.Напомним, что Сергей Усольцев вместе с супругой, маленькой дочкой и собакой пропал в сибирской тайге более трёх недель назад. С тех пор среди экспертов и участников поисков появлялись разные версии, включая предположения, что семья могла скрыться, выехав в Монголию или Китай. Однако мнение соседа подчёркивает, что для Усольцева было бы крайне необычно и нелогично покидать свой дом и хозяйство без веских причин.