Сосед Усольцевых объяснил, почему не верит в побег семьи

23 октября 2025, 12:57

NEWS.ru: сосед Усольцевых уверен, что они не могли сбежать и бросить дом

Фото: iStock/Dmitri Toms

Житель красноярского посёлка Тартат, сосед пропавшей семьи Усольцевых Василий сомневается, что они могли просто так покинуть свой дом и хозяйство.





Своим мнением мужчина поделился в интервью NEWS.ru.





«Последние данные вроде, что он (глава семьи Сергей Усольцев – прим. ред.) сбежал. Но не знаю, не знаю. Я не думаю, что он сбежал. Где-то он есть. Этот участок он весь перебрал: и забор, и дом. Убежать от этого? Нет, не верю», — рассказал Василий.