22 октября 2025, 13:10

Фото: iStock/JMrocek

При поисках Усольцевых под Красноярском на волонтёров выскочил медведь. Об этом RT рассказала Светлана Торгашина из организации «Поиск пропавших детей имени Василишиной». Она также является одним из руководителей операции.





По словам Торгашиной, с коптера участники операции заметили довольно крупного медведя, а на земле и снегу обнаружили следы других животных. Во время обследования территории из берлоги внезапно появился хищник, напугав поисковиков.





«Слава богу, он со сна пробежал мимо, буквально в 1–2 м от людей», — пояснила Светлана.