При поисках Усольцевых под Красноярском на волонтёров выскочил медведь
При поисках Усольцевых под Красноярском на волонтёров выскочил медведь. Об этом RT рассказала Светлана Торгашина из организации «Поиск пропавших детей имени Василишиной». Она также является одним из руководителей операции.
По словам Торгашиной, с коптера участники операции заметили довольно крупного медведя, а на земле и снегу обнаружили следы других животных. Во время обследования территории из берлоги внезапно появился хищник, напугав поисковиков.
«Слава богу, он со сна пробежал мимо, буквально в 1–2 м от людей», — пояснила Светлана.
Напомним, 28 сентября семья Усольцевых — Ирина, Сергей, их пятилетняя дочь Арина и одиннадцатилетний корги — отправились в поход. Последний раз их видели на пути к горе Буратинка в Партизанском районе Красноярского края, где густые леса и резкие перепады высот. После исчезновения семьи появились различные версии произошедшего: от побега за границу до нападения медведя.