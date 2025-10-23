Мужчина пропал в 10 км от места исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае
В Красноярском крае пропал 54-летний житель региона. Мужчина исчез примерно в 10 километрах от места, где ранее загадочно пропала семья Усольцевых.
Как сообщает Telegram-канал SHOT, мужчина отправился на рыбалку и уже пятый день не выходит на связь.
По данным издания, Станислав 18 октября доехал до станции Кой в Партизанском районе, где взял с собой лодку и продукты. Он планировал вернуться домой на следующий день, однако с того момента перестал отвечать на звонки. Родственники обратились за помощью в экстренные службы.
Спасатели обследовали около 15 километров в районе реки Мана, где нашли только лодку пропавшего, стоявшую на берегу. Других следов мужчины пока не обнаружили.
Отмечается, что место пропажи рыбака находится всего в десяти километрах от района, где больше трёх недель назад исчезли супруги Усольцевы с дочерью и собакой. Их поиски до сих пор не дали результатов, несмотря на масштабные операции спасателей и многочисленные версии – от несчастного случая до нападения диких животных.
Поиски Станислава продолжаются.
Читайте также: