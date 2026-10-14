Бывший сосед убил знаменитого кантри-певца и его возлюбленную
В Федеральном округе Бразилии произошло двойное убийство, в котором подозревают бывшего соседа известного кантри-исполнителя. Об этом сообщает Need To Know.
Утром 11 октября полицию вызвали в дом в районе Сейландия. Там обнаружили тела 26-летнего музыканта Алана Тонса и его 23-летней возлюбленной Лариссы Родригес с множественными огнестрельными ранениями. Пострадавшим уже нельзя было помочь. В ходе предварительного расследования выяснилось, что местные жители слышали стрельбу около половины третьего ночи.
В преступлении сразу же заподозрили бывшего соседа музыканта — 22-летнего Жоао Виктора Родригеса Алвеса де Оливейру. По данным следствия, мужчина постоянно скандалил со своей девушкой и применял к ней физическое насилие. Она неоднократно вызывала полицию, однако позже отказывалась писать заявление. Тонса и Родригес несколько раз вмешивались в эти конфликты, защищая девушку. В конце концов Оливейру вынудили съехать из квартиры, после чего он начал угрожать соседям, включая музыканта и его возлюбленную.
Днем 11 октября Оливейра явился в полицию в сопровождении адвоката и заявил о полной невиновности. По его словам, у него были отличные отношения с Тонса и Родригес, а в момент преступления он находился в другом месте. Следователи обнаружили противоречия в показаниях мужчины и арестовали его. Расследование продолжается.
Алан Тонса выступал в составе вокальной группы 4Tons, известной в Федеральном округе. Кроме того, он занимался организацией мероприятий и вел блог о своей музыкальной деятельности. Последнее видео с концерта он опубликовал вечером 10 октября.
Читайте также: