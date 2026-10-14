Бывший сосед убил знаменитого кантри-певца и его возлюбленную

14 октября 2026, 11:14

В Бразилии сосед убил знаменитого певца Алана Тонса

Фото: istockphoto/Vera Tikhonova

В Федеральном округе Бразилии произошло двойное убийство, в котором подозревают бывшего соседа известного кантри-исполнителя. Об этом сообщает Need To Know.