В Приморье раскрыли жестокое убийство 24-летней давности
В Уссурийске раскрыли убийство сторожа магазина, совершённое в июне 2001 года: следователи задержали 46‑летнего мужчину, подозреваемого в преступлении. Об этом 12 октября проинформировал Следственный комитет России по Приморскому краю.
В ходе допроса мужчина признался в содеянном. Он рассказал, что свыше 20 лет назад вместе с сообщником, будучи в состоянии алкогольного опьянения, задумал ограбить магазин ради денег на спиртное. Преступники заранее распределили между собой роли.
Как следует из материалов дела, злоумышленники приехали к магазину на улице Промышленной. Сторож попытался сопротивляться, но подозреваемый нанёс ему множество ножевых ранений в шею, грудь и живот.
Сейчас мужчина находится под стражей. Он участвовал в следственном эксперименте, показав, как происходило преступление. Сообщник подозреваемого скрывается, его планируют привлечь к ответственности в заочном порядке.
Читайте также: