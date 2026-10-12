В Приморье раскрыли жестокое убийство 24-летней давности

12 октября 2026, 06:15

Убийство сторожа в Приморье раскрыли спустя 24 года

Фото: iStock/tiero

В Уссурийске раскрыли убийство сторожа магазина, совершённое в июне 2001 года: следователи задержали 46‑летнего мужчину, подозреваемого в преступлении. Об этом 12 октября проинформировал Следственный комитет России по Приморскому краю.