Достижения.рф

В Приморье раскрыли жестокое убийство 24-летней давности

Убийство сторожа в Приморье раскрыли спустя 24 года
Фото: iStock/tiero

В Уссурийске раскрыли убийство сторожа магазина, совершённое в июне 2001 года: следователи задержали 46‑летнего мужчину, подозреваемого в преступлении. Об этом 12 октября проинформировал Следственный комитет России по Приморскому краю.



В ходе допроса мужчина признался в содеянном. Он рассказал, что свыше 20 лет назад вместе с сообщником, будучи в состоянии алкогольного опьянения, задумал ограбить магазин ради денег на спиртное. Преступники заранее распределили между собой роли.

Как следует из материалов дела, злоумышленники приехали к магазину на улице Промышленной. Сторож попытался сопротивляться, но подозреваемый нанёс ему множество ножевых ранений в шею, грудь и живот.

Сейчас мужчина находится под стражей. Он участвовал в следственном эксперименте, показав, как происходило преступление. Сообщник подозреваемого скрывается, его планируют привлечь к ответственности в заочном порядке.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0